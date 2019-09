Se abre ventana al teatro incluyente contemporáneo en el FIC 2019

Redacción

Guanajuato, Gto.- Temáticas como alzhéimer, identidad de género y migraciones, dan peso a la dramaturgia que estará presente en el 47 FIC

Este año, el Cervantino recibirá a Thomas Ostermeier, el respetado director de la legendaria compañía alemana que revolucionó el teatro de los años setenta. A partir de los noventa, Ostermeier tuvo a su cargo mantener el legado de esta casa, misma que hoy es una de las productoras de teatro más sólidas de Europa, capaz de llenar todas sus funciones en su ciudad. Esta es la primera vez que Ostermeier visita México, lo que convierte la oferta en una oportunidad única, sin mencionar que el elenco de la Schaubühne am Lehniner Platz, dirigido por él, interpretará en el Auditorio del Estado la versión traducida por Marius von Mayenburg de Hamlet, con la que, para muchos, el texto de Shakespeare volvió a nacer.

El Cervantino ofrecerá a la diversidad de públicos un programa que busca hablarles de las distintas realidades de la sociedad. La jalisciense Inés Somellera trae a Guanajuato su espectáculo escénico creado en Yakarta: Xalisco, a Place, en el que reflexiona sobre su condición migrante y su lugar de origen. Además, el primer actor Héctor Bonilla será una presencia destacada en la programación teatral de Guanajuato, en la que participará en la obra Algo en Fuenteovejuna, de la compañía Puño de Tierra.

Desde España, veremos el teatro de humor negro de La Zaranda, una agrupación caracterizada por presentar historias que no dejan indiferente a quien las mira. Con más de cuarenta años en los escenarios, esta compañía andaluza presentará en Guanajuato El desguace de las musas, coproducción de Teatro Español de Madrid y Teatro Romea de Barcelona, que bajo la dramaturgia de Eusebio Cologne nos regalará un poema escénico para reflexionar sobre una sociedad que prefiere la guasa a la poesía.

La coproducción de Canadá y Macau realizada por las compañías Music Picnic y Macau Experimental Theatre ofrecerá una historia que explora las relaciones amorosas, el género y la identidad: Mr. Shi and his Lover está inspirada en una historia de la vida real de un diplomático francés enamorado de un cantante de ópera que interpretaba papeles de mujer. Por otro lado, el teatro británico pondrá en el escenario la realidad de los adultos mayores que enfrentan la pérdida de memoria, con la obra The Nature of Forgetting de Guillaume Pigé, director de Theatre Re. También, el teatro alternativo y rigurosamente artístico de Buddies in Bad Times Theatre, de Toronto, presentará en los escenarios de Guanajuato la historia queer: Kiinalik: These Sharp Tools, protagonizada por Evalyn Parry y Laakkuluk Williamson Bathory. De Bélgica llega Theater Tol con un espectáculo de teatro musical para calle en el que la ingravidez y la alegría son los temas centrales de este cuento de hadas.

El estado invitado de honor del Cervantino, Guerrero, trae su aplaudida puesta en escena Agua de coco, montada por la compañía Matrioska, original de Gloria Ramírez, que nos recuerda que la amistad y la solidaridad pueden rescatarnos de los entornos hostiles. Además, La Leyenda de la China Poblana da cuenta del legado de una migrante asiática que dio a nuestro país el traje nacional de las mexicanas; esta obra será interpretada por Angélica Aragón y dirigida por Maricela Lara. Por su parte, el dramaturgo originario de Chilpancingo, Martín Zapata, Premio Nacional de Dramaturgia Juan Ruiz de Alarcón, presentará El dolor debajo del sombrero, obra que condensa ese raro deleite distintivo de todas las entregas anteriores de Zapata.

Guanajuato tendrá una presencia teatral muy activa; fiel a su tradición cervantina, el Teatro Universitario de la Universidad de Guanajuato, bajo la dirección del maestro Hugo Jaime Gamba Briones, presentará tres montajes: Entremeses Cervantinos, que dieron origen al festival, Dos hombres en la mina, que fue el último montaje producido por Enrique Ruelas en 1977 y Retablillo jovial, puesta en escena que se presenta en la ciudad desde 1953. A las anteriores se sumará la participación de las compañías: Golem Laboratorio Teatral, Teatro Alterante de León, Teatro de los sueños, Demediado Teatro y la colaboración entre el Teatro del Bicentenario Roberto Plasencia Saldaña, de León, Guanajuato, y el Teatro El Milagro, de la Ciudad de México.

El Proyecto Ruelas continua su labor de llevar la creación escénica a poblaciones vulnerables. Las dramaturgas y directoras Mariana Faesler, Sara Pinedo y Raquel Araujo, así como el dramaturgo y director Luis Martín Solís, mostrarán el trabajo realizado con mujeres y hombres pobladores de las comunidades de Puerto Valle, en Salamanca, San Juan de Debajo, en León, usuarios de dos centros gerontológicos que dependen del DIF estatal y con Los Quijotes de Pozo Blanco, agrupación teatral integrada por pobladores de algunas de las comunidades más desfavorecidas de Guanajuato.

Con el propósito de acercar el teatro a diversos públicos, Arturo Morell presentará su propuesta de teatro penitenciario que busca sensibilizar a la población respecto a la reinserción social. Un grito de libertad: de Argel a Guanajuato, llegará a personas privadas de la libertad en las áreas femenil y varonil del CERESO de Guanajuato y al público en general que desee asistir, bajo previo.

Complementan la programación tres compañías: Brush Theatre, de Corea, hará que los dibujos cobren vida en el escenario con Doodle POP, mientras que, de Canadá, 2B Theatre sorprenderá con Cuando llueve, un montaje presentado como una novela gráfica, y Theatre Motus contagiará a la audiencia su pasión por los títeres, con el espectáculo Ganou-Gála, la travesía.