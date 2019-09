SAT no ha respondido acerca de las empresas a las que fue ligado AMLO

Redacción

Xalapa, Ver.- Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador revelara que en las oficinas del Sistema de Administración Tributaria (SAT) se había registrado su nombre y el de su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, como socios de 26 empresas en las que no tienen nada que ver, el jefe de la oficina del SAT, José Luis Bautista Hernández, no ha dado respuesta a tal situación.

Después de la conferencia mañanera de AMLO, periodistas se dirigieron a las oficinas del SAT para buscar alguna reacción a las declaraciones del presidente mexicano, pero en lugar de eso encontraron respuestas evasivas.

“Es un tema mediático, nosotros ni sabemos si aquí se gestionó todo”, comentaron a regañadientes algunas empleadas.

Inicialmente, los colaboradores de Bautista Hernández señalaron que el titular se encontraba en una “reunión muy importante”. Más tarde aseguraron que había salido de la ciudad.

Lo único claro hasta ahora es que Claudia Olivia Martínez Rodríguez, asesora fiscal integral del SAT en la entidad, fue la que dio de alta al presidente Andrés Manuel y a su esposa como socios de las 26 empresas. También a Óscar Manuel Montoya Landeros, quien se desempeña como jefe de la Coordinación Nacional de las Administraciones de Servicios al Contribuyente, quien aparece como representante legal.

En su conferencia mañanera de este miércoles, López Obrador desmontó la farsa y aseguró que falsificaron los documentos.

“No tengo empresas, no tengo propiedades, bienes, apenas tengo la cuenta en donde me depositan mi sueldo. Nunca he tenido tarjeta de crédito, aunque parezca increíble. Nunca me ha interesado el dinero”, dijo.

Con información de Proceso.