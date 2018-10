Sanciones de hasta un millón por simulaciones en Buen Fin: Profeco

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Habrá multas económicas fuertes a quien incurra en simulación de promociones durante la próxima edición de El Buen Fin, anunció Alberto Gómez Velasco, delegado estatal de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco)

“La ley contempla sanciones de mil a un millón 600 mil pesos en caso de simulaciones. Vamos a estar al pendiente y las indicaciones para los 35 compañeros de la delegación es que sean rigurosos y estrictos”, señaló.

En conferencia de medios, Gómez Velasco informó que ya se está trabajando en la planeación de El Buen Fin contemplado del viernes 16 al lunes 19 de noviembre entrante y donde se espera una participación de alrededor de 58 mil empresas.

“Las reclamaciones más frecuentes que nos hacen es que no se respetan las promociones u ofertas, no exhiben los precios, no se brinda información o es condicionado y publicidad engañosa”, abundó.

El delegado de Profeco detalló que para estas fechas los consumidores en general se inclinan por la compra de ropa, televisores, calzado, teléfonos celulares, electrodomésticos y equipos de cómputo.

– ¿Qué pasa con el caso de productos que se exhiben a una cantidad y resulta que era otra?

– Buscamos la mediación. En algunos casos se respeta, por ejemplo si estaba anotado que eran mil pesos por un televisor cuando eran 10 mil; pero en otro llegamos a un acuerdo con el proveedor para que sea en una cantidad media.

Alberto Gómez dijo que la Profeco Aguascalientes contará con tres módulos para atención de consumidores en diversos centros comerciales, durante las citadas fechas.