Sanciones a diputadas del PRI que descuiden labor por andar en campaña de reelección: PAN

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.-Las diputadas locales del PRI que están en campaña para reelegirse deben cumplir primero con sus labores antes que en actividades proselitistas, enfatizó Guillermo Gutiérrez Ruiz Esparza, líder de la fracción mayoritaria PAN-PES en el Congreso del Estado.

El legislador blanquiazul abundó que en caso de confirmarse que un diputado desatienda sus labores por andar en mítines, sí podría hacerse acreedor a una sanción administrativa.

“Los tiempos del Congreso son para trabajar y ellas tendrán que presentarse a trabajar todos los días que sea necesario. De ahí en más tendrán tiempo libre para que ellas puedan hacer lo que deseen”, adicionó Gutiérrez Ruiz Esparza.

Las diputadas priistas Citlali Rodríguez, Elsa Amabel Landín Olivares y Josefina Moreno aspiran a reelegirse por un segundo periodo; aunque sin separarse del cargo como lo hicieron algunos de sus compañeros legisladores quienes pidieron licencia.

– ¿Pueden justificarse las diputadas para ausentarse por actividad electoral?

– Si una diputada pide permiso para no estar aquí por una situación que realmente es justificable, no tenemos problemas. Pero si es un tema de campaña tendrá que demostrarse por parte también del Congreso y enseñar que la persona no está cumpliendo con sus obligaciones. Cuando esa persona es candidata y está fuera de sus labores, tendrá que sancionarse.

El legislador panista especificó que el horario laboral en la parte administrativa en el Congreso es de 8:30 a 14:30 horas, pero también se cuenta con las sesiones de comisiones y del pleno que pueden ampliarse.