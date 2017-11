Sancionará FGE a quien filtre información

Comunicado

Aguascalientes, Ags.- La Fiscalía General del Estado emitió un comunicado en el que a partir de ahora desconocerá toda información que no sea emitida por la Dirección de Comunicación Social de la dependencia a fin de evitar filtraciones de información a los medios de comunicación que puedan tergiversar el curso de las investigaciones ,o en su caso, proporcionar información falaz que no sea confirmada por las autoridades.

Aquí el comunicado completo, firmado por el fiscal René Urrutia de la Vega:

REPRESENTANTES DE LOS MEDIOS DE COMUNICACiÓN

EN El ESTADO DE AGUASCALlENTES.

PRESENTES.

Me es muy grato saludarles por este conducto y expresarles de manera reiterada que para la Fiscalía

General del Estado y para quien esto suscribe, la actividad informativa y periodística que Ustedes desempeñan

merece no solo nuestro respeto, sino también todo nuestro respaldo y apoyo, pues su labor constituye una

manera en la que las Instituciones tenemos la posibilidad de acercarnos a la ciudadanía para mantenerla

informada en forma oportuna y veraz de los acontecimientos y resultados que se generan en su beneficio, al

tiempo de establecer también un canal mediante el cual podemos contar con la opinión de la propia sociedad,

para lo cual estamos totalmente atentos y abiertos.

En esta ocasión me permito expresarles mi preocupación por la emisión de información que no refleja lo

anterior, sino que genera un ambiente de parcialidad y en ocasiones, de franca desinformación, además de que se

ha llegado a afectar los procedimientos que en la Fiscalía y en otras áreas de seguridad y justicia en el Estado se

realizan, debido a la falta de oportunidad y certeza de lo que se comunica, refiriéndome a los datos que han salido

desautorizadamente por parte de esta Institución, motivo por el cual, me veo en la necesidad de establecer de

manera categórica que la única vía autorizada para la divulgación de información por parte de la Fiscalía General

del Estado, respecto de los acontecimientos y seguimiento de investigaciones y sus resultados, será la que se

emita oficialmente por parte de la Dirección de Comunicación Social de este Organismo autónomo,

desconociendo desde este momento cualquier Cotro dato verbal, escrito o gráfico que se emita por parte de

terceras personas, aún tratándose de servidores públicos que carezcan de autorización para el efecto, en el

entendido de que el develar información confidencial no solamente puede entorpecer las líneas de investigación

que se siguen en cada caso, sino que también puede ser motivo de sanciones que impliquen responsabilidades

administrativas o la posible comisión de de)!.\o”._~:i como posibles violaciones

resguardar la información sensible de las víc¿ma~<~idoS del delito.