Sancionan a 100 urbaneros por violar Ley de Movilidad de Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El Gobierno del Estado a través de la Coordinación de Movilidad (Cmov) continúa con el compromiso con la sociedad aguascalentense de modernizar y mejorar el servicio de transporte público urbano, como parte del Proyecto integral de Movilidad impulsado por el gobernador Martín Orozco Sandoval, respondiendo a una exigencia generalizada de la ciudadanía.

Gracias a los esfuerzos permanentes por parte de esta administración, la Cmov informa que del mes de mayo, hasta el último corte de octubre, se han retirado un total de 88 unidades que han sido debidamente sancionadas por no contar con un permiso para ofrecer el servicio a los usuarios, a las que se les ha colocado los respectivos sellos de clausura y los vehículos han sido remitidos a la pensión municipal, además de pagar la sanción económica determinada de acuerdo a la Ley de Movilidad.

Otras 11 unidades más también han sido selladas como clausuradas debido a otras razones como: negar el servicio, no presentar documentación del chofer y la propia unidad, poner en riesgo a los usuarios, tratar de forma irrespetuosa a los usuarios, no realizar completa la ruta asignada, agredir verbalmente a la autoridad, no respetar el trato preferencial al usuario, entre otras infracciones.

Comprometidos con una mejora en el servicio paso a paso, y en beneficio de los usuarios, también se ha sancionado a los operadores de las unidades por contar con su unidad en malas condiciones, hablar por celular mientras conducían, por agredir en forma verbal a verificadores de la Cmov, por cortar ruta y/o no respetar el itinerario autorizado, negar el servicio por causa injustificada, tratar de forma irrespetuosa a los usuarios, hacer ascenso y descenso en lugar prohibido, poner en riesgo la seguridad del usuario, no respetar las señales de vialidad, detener el curso de la unidad con fines personales y por no respetar el cobro de la tarifa preferencial a estudiantes.

Cabe mencionar que las sanciones antes enlistadas van desde las 10 hasta las 300 UMAS, de acuerdo a la Ley de Movilidad del Estado de Aguascalientes.

Importante señalar que los concesionarios se han amparado a nivel federal para evitar las sanciones que marca la Ley de Movilidad.

A la fecha, han interpuesto 48 amparos ante la Cmov, de estos se han ganado 12, los demás siguen en proceso.

Además, han sido 18 unidades las que estando amparadas, han reincidido en faltas a la Ley.

La administración del gobernador Martín Orozco Sandoval sigue trabajando diariamente para mejorar este servicio que es utilizado por una gran cantidad de aguascalentenses, por lo que no habrá marcha atrás en las acciones que se han emprendido.