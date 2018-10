Salud, Desarrollo Social y Obras Públicas comparecerán ante CongresoAgs

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Quedó definida de manera oficial la glosa del II Informe de Gobierno de Aguascalientes, en la cual comparecerán solamente tres funcionarios del primer círculo del gabinete estatal panista.

Estos serán Sergio Velázquez García, secretario de Salud; Julio César Medina Delgado, titular de la Secretaría de Desarrollo Social; así como Jesús Altamira Acosta, responsable del área de Obras Públicas.

La comparecencia se realizará el próximo jueves 18 en la sesión ordinaria del Poder Legislativo. El punto de acuerdo fue aprobado por unanimidad d los 27 diputados, a pesar de que la coordinadora priista Elsa Amabel Landín Olivares, había solicitado también incluir al Secretario de Finanzas, Jaime González, en la glosa del informe; lo cual fue rechazado por los diputados.

Aunado a estos nombres, se pedirá la comparecencia de tres secretarios más: Porfirio Sánchez, de Seguridad Pública; Alfredo Alonso Ruiz Esparza, Secretario de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua; además de Raúl Silva Pérezchica, director del Instituto de Educación.

No hay fecha para estas comparencias, pero sí es un hecho que no serán ante el pleno sino en las comisiones respectivas.

El diputado del PAN Gustavo Báez Leos, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso, justificó que no toda la glosa del informe se realice ante el pleno.

“El propio reglamento de las comparecencias establece que son a comisiones. Llegamos a un acuerdo para hacerlo con más claridad que tres sean ante el pleno. No nos da para traer a todos, pero hago un llamado a los presidentes de las comisiones para que sea lo más abierto”, indicó.

Báez Leos ofreció que las comparecencias en comisiones pudieran ser abiertas, salvo el caso de Seguridad Pública donde tendría que revisarse los temas a tratar. “No podríamos hablar de estrategias de seguridad en público”.