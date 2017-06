Salma Hayek desvela que Donald Trump quiso ligar con ella

El País

CDMX.- Salma Hayek, la actriz de origen mexicano, se encuentra inmersa en la promoción de su última película, Beatriz at dinner dirigida por el puertorriqueño Miguel Arteta, y sus entrevistas están proporcionando titulares que trascienden el entorno cinematográfico. En el encuentro que mantuvo con Trevor Noah en The Daily Show, un espacio cómico de la cadena estadounidense Comedy Central que parodia programas de noticias, el presentador comienza a dar vueltas a una pregunta sin terminar de entrar en materia y llega a decir: “No sé si este personaje puede haber estado influenciado por alguien…” Y Hayek con gracia y soltura dice: “¿Donald Trump?”

El alivio del presentador resulta evidente y después de que la actriz afirme que hay muchos personajes como él que pueden servir de referencia para el papel de una inmigrante acosada durante una cena por los prejuicios de un poderoso hombre de negocios, Trevor Noah vuelve al ataque: “¿Te pidió Trump una cita?”

Con simpatía Salma Hayek contesta con un rotundo “sí” y explica las circunstancias de la situación en la que se encontró hace unos años frente a Trump: “Estaba en un evento con mi novio. Trump se acercó amable y encantador y después siguió charlando con mi pareja y llegó a iniciar una amistad con él, incluso le invitó a cenar”. Durante una típica conversación cordial, el que hoy es presidente de los Estados Unidos ofreció a la pareja quedarse en su hotel si en algún momento estaban en Nueva York, le pidió sus teléfonos al novio de Hayek, de quien la actriz no reveló el nombre en ningún momento”.“Nunca más volvió a llamar a mi novio”, afirmó una graciosa Hayek. “Me llamaba a mí, me invitaba a salir. Yo le recordaba que tenía novio, le dije que no saldría con él ni aunque estuviese soltera. Pero él solo me decía que mi novio no era lo suficientemente bueno para mí, que no era digno de mí, que tenía que salir con él”.

Trevor Noah acabó la entrevista con el mismo humor que mantuvo la actriz en todo momento: ¿Te casaste con ese novio? Hayek contestó riendo que no. Y Noah sentenció: “Pues entonces Trump llevaba razón”

La anécdota tuvo un primer tiempo en 2016 cuando la actriz comentó que Trump actuó bajo cuerda cuando ella le rechazó y utilizó a otra persona para menospreciarla y afirmar en National Enquire que él nunca saldría con Salma Hayek porque era demasiado baja. Salma opinó entonces que el magnate trataba de armar revuelo en su entorno: “Él pensó que yo iba a querer desmentirlo porque me sentiría humillada e iba a querer salir con él para que la gente no pensara que era cierto lo que se había dicho. Nunca más le volví a contestar el teléfono. Entonces no le dí más importancia”, afirmó la actriz en diferentes medios.

La actriz está casada desde el 14 de febrero de 2009 con François-Henri Pinault, presidente del grupo de lujo Pinault-Printemps-Redoute propietario de marcas como Gucci, Yves Saint-Laurent o Balenciaga, y tiene una hija con él que nació en septiembre de 2007.