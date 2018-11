Salen sobrando consultas para analizar una reelección

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Consultas para ver si un alcalde se reelige o no salen sobrando, consideró el delegado del Instituto Nacional Electoral, Ignacio Ruelas Olvera.

Abordado sobre el hecho de si la propuesta del alcalde de Pabellón de Arteaga, Cuauhtémoc Escobedo de realizar una consulta ciudadana para ver si se reelige o no y si esto tendría implicaciones de carácter electoral por un posible anticipo de campaña, Ruelas Olvera dejó en claro que en el caso de un particular dicha consulta no le beneficia.

Puntualizó que la reelección es un tema que está en la norma, la cual no tiene ninguna discusión, donde habría que considerar los extremos que debe de cumplir para poderlo hacer.

El tema de las consultas indicó que es importante en nuestro país, porque lo pone en una perspectiva del alto rendimiento que el procedimiento electoral ha adquirido, aunque advierte que no por ello se debe de abusar de este mecanismo.

Las consultas están normadas constitucionalmente, donde tienen sus características, aunque tiene conocimiento de un ánimo de hacer una renovación al artículo 35 constitucional, tocando esperar turno para ver en qué sentido vienen las modificaciones.

“Lo que sí podemos decir que una sociedad participativa, deliberativa que tome parte de las grandes decisiones de estado es una sociedad sana”.