Sale a la luz versión inédita de “Time Waits for No One” de Freddie Mercury

Freddie Mercury es uno de los íconos de la música y la cultura pop más importantes. Desde la salida de la cinta biográfica Bohemian Rhapsody, su figura retomó cierta importancia y trascendencia junto con la de Queen, banda cuyo legado no se discute en gran medida, precisamente, por la imagen de Mercury.

No sólo era un gran músico y cantante (una de las mejores voces del rock, sin discutirlo), sino también un personaje, y todas esas características las vemos en el video inédito de la canción “Time Waits for No One”, el cual está protagonizado por el mismo Mercury. No sólo el video había permanecido oculto, sino también la versión de esta canción, obra de Freddie Mercury.

En el video, Mercury simplemente aparece con un micrófono interpretando la canción, acompañado de un piano que le hace justicia al poder de su voz e interpretación. En cuanto a esta, es genial. Es el cantante con toda la potencia de su voz y las capacidades que sólo él podía presentar con su instrumento, la voz. Todo esto sin olvidar la fuerza interpretativa que siempre caracterizó a Mercury en el escenario y en el estudio de grabación.

“Time Waits for No One” sale a la luz después de cuarenta años, aproximadamente, de haber permanecido oculta. En 1986, Freddie Mercury grabó esta primera versión de lo que se convertiría en uno de los mayores éxitos del cantante como parte del musical Time. Traerla de vuelta representó un trabajo de dos años en manos de Dave Clark, productor y amigo de Mercury.

La versión que todos conocemos, también es fuerte, pero está marcada por los arreglos musicales; sin embargo, esta nueva interpretación de “Time Waits for No One” se vale por sí misma, como mencionamos, gracias a la simple presencia de Freddie y un piano.

Clark decidió traer de vuelta esta versión porque, según Variety, siempre recordó “la interpretación de Freddie Mercury en los Abbey Road Studios en 1986”. Lo que sintió esa vez, escalofríos mientras Mercury cantaba, nunca los pudo olvidar y siempre superaron la versión que salió de forma oficial. “Sólo es Freddie con su voz y Mark Moran en el piano”, comentaron.

Cómo trabajaron en el video? Los negativos del video los encontraron hace un año y trabajaron en ellos para el video que se puede ver a continuación. Como mencionamos en un principio, la importancia de Freddie Mercury no se pone en duda, y menos con el éxito internacional de Bohemian Rhapsody, la cual se convirtió en la biografía musical más taquillera de la historia con 900 millones de dólares en todo el mundo, sin olvidar las nominaciones y los premios, incluido el Oscar a Mejor Actor para Rami Malek.

Aquí les dejamos el video de “Time Waits for No One”:

