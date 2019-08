Sacerdote sueco saca suspiros en Instagram

View this post on Instagram

8 år sedan jag blev färdig präst 😀… Tiden går ibland lite väl fort, men vilken resa det varit. Känner stor nåd och glädje inför uppdraget, även om kragen också för med sig en och annan utmaning. Vilar dock på att jag aldrig gör det jag gör själv. Något som jag försöker påminna mig om ständigt, speciellt då livet kanske är lite extra jobbigt – “Ty jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller furstar, varken något som nu är eller något som skall komma, varken makter, höjd eller djup eller något annat skapat skall kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre.” Rom 8:38-3 #svenskakyrkan #pingst #prästvigning