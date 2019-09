Sacan de circulación a taxis fuera de norma en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.-De más de 200 taxis que ya estaban fuera de la norma al cumplir con sus años de uso en base a la ley, en estos momentos se redujo a alrededor de 50 unidades.

El Director del Transporte Público Alberto López Regalado, comentó que están siendo implacables en el cumplimiento de la Ley de Movilidad, aunque muchas veces incomode o moleste a los concesionarios.

“Cuando yo llegue por ahí de abril había un gran número de taxis fuera de la norma y empezamos a realizar operativos, donde al día de hoy te puedo decir que ya traeremos solo 50, ya estamos acabando con los carros que ya no pueden circular”.

Hizo mención a que se están aplicando operativos especiales para la detección de estas unidades que aún circulan en la calles de la ciudad, aunque de manera fortuita cada vez son menos los concesionarios que no han querido hacer su cambio.

“Ya los vehículos 2011 ya no pueden circular, 2012 están por salir en diciembre y son a los que estamos parando y enviando a corralón”.