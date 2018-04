Ryan Reynolds trollea a Hugh Jackman y arruina un momento romántico con su esposa

Vix

Ryan Reynolds es una fuente inagotable de bromas a través de las redes sociales. Cualquier persona pública, o incluso cualquier mortal, debe cuidarse de lo que comparte en Internet, ya que el hobbie del actor es estar al acecho para bromear con quien sea su víctima del momento.

En esta ocasión ha sido Hugh Jackman quien salió sorteado para trollear por Reynolds, quien tuvo el tupé de arruinar un momento romántico de Wolverine con su esposa, la actriz Deborra-Lee Furness.

Jackman compartió una fotografía con su esposa con motivo de su 22º aniversario de matrimonio, con un adorable mensaje que la acompañaba:

I believe in life we need to see and truly be seen by the most important people in our lives. Deb, from day one, we had that. 22 years later … it only gets deeper. You and the kids are the greatest gift I will ever receive. I love you a gazillion times around the world. pic.twitter.com/VsoDq4HxDw

— Hugh Jackman (@RealHughJackman) April 11, 2018