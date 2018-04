Rusia tiene en la mira a Facebook

Expansión

Tras el bloqueo de millones de direcciones IP usadas para eludir el bloqueo de la aplicación de mensajes Telegram, el regulador ruso de las telecomunicaciones Roskomnadzor anunció este miércoles su intención de “inspeccionar” Facebook antes de que acabe este año.

“Vamos a inspeccionar esta empresa antes del final de 2018”, declaró Alexander Jarov, quien dirige el Roskomnadzor.

“Hay que respetar ciertos criterios, como la localización en el territorio ruso de las bases de datos de los ciudadanos rusos y la eliminación de todas las informaciones prohibidas. Ellos (Facebook) tienen ya retraso. Si todos o algunos de esos criterios no se cumplen […] la cuestión del bloqueo se planteará”, agregó.

Roskomnadzor bloqueó hasta 19.4 millones de direcciones IP en Rusia en su lucha contra la aplicación de mensajería Telegram el martes por la tarde.

Las direcciones afectadas fueron utilizadas para eludir el bloqueo de Telegram, que entró en vigor el lunes a raíz de una decisión judicial debida al rechazo de la aplicación de mensajería cifrada a proporcionar a los servicios especiales (FSB) las claves que permiten leer los mensajes de los usuarios.

Agora, una ONG de defensa de los derechos humanos que defiende a Telegram, anunció este miércoles que quiere entablar acciones judiciales.

“Vamos a reunir todos los testimonios y hechos hasta principios de mayo y pedir al fiscal general que compruebe la legalidad de las acciones de Roskomnadzor”, declaró Pavel Chikov, director de Agora.

“Telegram sigue estando disponible para la mayoría de los residentes rusos”, expresó con satisfacción Pavel Durov, cofundador de Telegram, en su cuenta de Twitter.

Within the last two days, Russia blocked over 15 million IP addresses in attempts to ban Telegram on its territory. Regardless, Telegram remained available for the majority of Russia’s residents #digitalresistance https://t.co/2syVbVzXPg

— Pavel Durov (@durov) April 17, 2018