Ruiz debe separarse de su cargo cómo súper delegado en Aguascalientes : Alférez

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- La dirigencia de Morena Aguascalientes judicializó ante la Fiscalía del Estado su denuncia en contra del delegado de Bienestar, Aldo Ruiz Sánchez, por supuesta desaparición de un vehículo que era propiedad del instituto político.

En entrevista, Fernando Alférez Barbosa, secretario de organización del comité estatal de Morena, advirtió que el funcionario federal estaba citado para comparecer este martes a las 11:00 horas ante la vicefiscalía de delitos, a raíz de a los señalamientos en su contra, pero Ruiz Sánchez no se presentó.

“Tenemos que anunciar que solicitamos en este momento que la fiscalía judicialice la denuncia, se persiga de oficio este asunto de un vehículo y que el responsable autor material o intelectual se atenga a las consecuencias. Morena no permitirá en sus filas ninguna manifestación de corrupción”, estableció.

Alférez Barbosa recordó que cuando Aldo Ruiz fue dirigente de Morena Aguascalientes, supuestamente se llevó un auto propiedad del partido político, del cual se desconoce su paradero.

“El vehículo es patrimonio de una entidad pública y ante estas evidencias, Morena Aguascalientes ha signado la judicialización de este penoso asunto que nos trae distrayendo”, argumentó.

– ¿Es por robo?

– Si no es robo, es abuso de confianza. Es falta de probidad que también se castiga.

– ¿Aldo dice que no fue citado?

– Sí, fue citado el pasado día 4. Si él argumenta que lo llevaron a un área equivocada, está el sello de recibido de la Secretaría de Bienestar, recepcionado y esas chicanadas ya no funcionan.

– ¿Habla mal del gobierno federal tener un delegado judicializado en Aguascalientes?

– Este amigo nos salió además de mañoso, mentiroso y con esas malas mañas no podemos llegar a un buen puerto. Que se salve del naufragio y reitero lo mejor que podría hacer el compañero Aldo es separarse de su cargo y buscar asesoría jurídica, porque está metido en un verdadero problema.

Aunado a esta denuncia, también el delegado de Bienestar recién fue acusado de usurpación de funciones ante la Secretaría de la Función Pública.