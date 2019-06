Rubén García Jr, gana la carrera Nascar en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Se realizó en esta ciudad la cuarta fecha del campeonato NASCAR Peak México, evento en el que el piloto número 88 de Canel´s/HDI Seguros/ RIC Energy Rubén García Jr. se adjudicó su segunda bandera a cuadros del año para así continuar como líder del campeonato.

Un difícil comienzo el que vivía Rubén García Jr de Canel´s/HDI Seguros/ RIC Energy durante los dos entrenamientos y la calificación sabatina estando solo en una ocasión dentro del top tres teniendo que arrancar la competencia en el décimo puesto para para enfrentar una dura carrera.

Desde el décimo lugar Rubén García Jr. Canel´s/HDI Seguros/ RIC Energy fue midiendo a sus contrincantes, pautando el momento indicado de rebase, así fue como daba inicio su ascenso hacia los tres primeros de la carrera, adelante Salvador de Alba Jr e Irwin Vences se mantenían peleando la punta, atrás de ellos grandes duelos.

Una gran arrancada seria benéfica para Rubén quien se ponía en el top tres peleando con Vences la posición al final a tres giros de ver la bandera a cuadros se presenta la bandera amarilla que muchos no querían ver, en la arrancada era todo o barda para Rubén quien a un paso de su segunda bandera a cuadros pudo realizar la estrategia adecuada para arrebatarle a De Alba la posición y así cruzar la meta en solitario, resultado que le permite afianzar el primer lugar del campeonato.

Rubén García Jr. #88 de Canel´s/HDI Seguros/ RIC Energy

“Una muy buena carrera la que vivimos este domingo en Aguascalientes, mi equipo Canel´s/HDI Seguros/ RIC Energy nuevamente me dio un gran auto con el cual pude atacar desde el inicio hasta el final, nos fuimos un poco para atrás pero en los re arranques pudimos mejorar varias posiciones, fue difícil, a tres vueltas del final estando en segundo cae bandera amarilla, un momento decisivo en donde teníamos que darlo todo, íbamos por fuera, sabia del riesgo que eso presentaba pues o me posicionaba del primero o me quedaba en la barda, afortunadamente el auto se mantuvo muy estable y salimos victoriosos, en esta pista que le tengo mucho cariño por ser en donde conseguí mi primer victoria, sumamos un podio más este año en Canel´s/HDI Seguros/ RIC Energy y con eso se afianza el primero del campeonato, ahora a Puebla, trazado que en el 2018 ganamos y para el cual tendremos que prepararnos nuevamente a tope, felicito a todo mi equipo por este triunfo así como a mi compañero Alejandro por el gran trabajo en su carrera, vamos por buen camino”, la siguiente fecha para Canels/HDI Seguros/ RIC Energy será dentro de dos semanas en la ciudad de Puebla.

Las primeras diez posiciones de NASCAR Peak México en Aguascalientes las encabeza Rubén Garcia Jr., seguido por Salvador De Alba Jr, Irwin vences, Michel Jourdain Jr., Hugo Oliveras, Omar Jurado, Max Gonzalez, Jake Cosio, Rodrigo Marban y Manolin Gutierrez.