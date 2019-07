Rotonda de Personas Ilustres en Aguascalientes: Sin mujeres y sin infraestructura adecuada

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Es necesario actualizar las condiciones en que se encuentra la Rotonda de las Personas Ilustres de Aguascalientes, estableció Miguel Romo Reynoso, regidor capitalino por el PRI, quien señaló que a la fecha no se ha incluido a una mujer.

“Primero que se adecúe a como está normado. Hay un reglamento que ya se había reformado para que sea incluyente y no solamente se mencione a los hombres como sucedía anteriormente”, indicó.

El también presidente de la comisión de Ecología, Parques y Panteones del Cabildo local expuso que además el aforo requiere una actualización en cuanto a sus condiciones.

“La infraestructura no está adecuada al mismo y por otro lado queremos que se reconozca a la primera mujer”, abundó Romo Reynoso.

El mausoleo fue inaugurado en abril de 1991 al interior del Panteón de la Salud, bajo el título de Rotonda de los Hombres Ilustres. Luego, se le renombró Rotonda de las Personas Ilustres en 2013, aunque a la fecha la nomenclatura sigue mostrando su designación anterior.

También aunque ha pasado un tiempo, no se han inhumado los restos de alguna mujer.

Al respecto, la propuesta del edil priísta sería la inclusión de Antonia López Coronel, también conocida como viuda de Chávez, quien fuera directora del primer Liceo, después Escuela Normal para Maestras, donde actualmente se encuentra el Museo de Aguascalientes.

“En una época cuando aún no se permitía que la mujer estudiara o tuviera actividades fuera de la labor de casa, esta persona hizo la diferencia y es reconocida. Estuvo al frente de la escuela mucho tiempo”, agregó Romo, quien dijo que la propuesta será llevada al consejo correspondiente.

En la Rotonda de las Personas Ilustres, se encuentran las tumbas del diplomático Jesús Terán, el torero Rafael Rodríguez y el actor David Reynoso, entre otras.

Cabe mencionar que el Panteón de la Salud es uno de los más antiguos de la ciudad, pues data de siglo XVIII y su espacio físico ya es limitado.