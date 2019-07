Rosario Robles presenta amparo contra aprehensión

Sin Embargo

Ciudad de México.-Rosario Robles Berlanga, ex Secretaria de Desarrollo Social en el sexenio de Enrique Peña Nieto, presentó un amparo contra cualquier orden de aprehensión que exista en su contra por el caso de la “Estafa Maestra”.

El abogado de la ex funcionaria, Julio Hernández Barros, dijo en entrevista con medios nacionales que la demanda fue interpuesta hoy y en ella se defiende la violación a los derechos humanos de Robles por impedirle ejercer una defensa legal adecuada

Hernández Barros precisó que Rosario Robles no busca que con el amparo evite comparecer ante un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Preventivo Sur, como se tiene previsto para el 8 de agosto, sino que pueda tener acceso a la carpeta de investigación.

Esta mañana Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), informó que la dependencia investiga a una red de funcionarios y 50 empresas involucradas en los desvíos millonarios en las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) durante las administraciones de Robles Berlanga.

Adelantó que aún no han congelado cuentas, pero su equipo analiza toda la información del sistema financiero para poder proceder en consecuencia.

“Estamos ya analizando la información del Sistema Financiero para poder proceder en consecuencia. Tenemos en este momento que estamos analizando 50 empresas relacionadas con el caso de la Estafa Maestra”, dijo a la prensa. “Evidentemente hay una red de servidores públicos y de empresas relacionadas”.

Sobre las acusaciones que hace Robles de que se le violaron sus derechos por difundir la información a la prensa, Nieto Castillo opinó que no existió una violación a sus garantías.

“Me parece que se trata de un ejercicio de derecho de acceso a la información pública, hay que recordar que muchos tribunales constitucionales en el mundo incluyendo a la Suprema Corte en México, han señalado que el derecho al honor o a la vida privada de los servidores públicos es más reducido cuando estamos en presencia de presuntos actos de corrupción. La propia legislación establece en materia de transparencia y acceso a la información pública que en los casos de corrupción no puede decretarse la reserva de ley y tienen que ser hechos del conocimiento público”, dijo el funcionario.

A Rosario Robles se la relaciona con el caso de corrupción conocido como “La Estafa Maestra” a través del cual la Secretaría de Desarrollo Social, el Banco Nacional de Obras y Petróleos Mexicanos (Pemex) habrían desviado 7.670 millones de pesos.

En un mensaje difundido en su cuenta de Twitter, Robles reconoció que en efecto fue citada el 8 de agosto a un juzgado federal “sin que en dicho citatorio se establezcan las causas ni hechos” que se le imputan”. Según denunció, esto “mina” su capacidad de defensa.

Además, Robles dijo que fue a través de los medios de comunicación que se enteró que la acusación de la Fiscalía es por ejercicio indebido del servicio público.