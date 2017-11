Rompe el PT con MORENA en el Estado de México

Zócalo

Esa posición lo perfila como candidato a la Cámara alta por una de las dos fórmulas que postulará el partido; la otra será encabezada por Delfina Gómez, quien fue su antecesora en la Alcaldía de ese municipio.

Ciudad de México.- El petista Óscar González Yáñez calificó como ‘chueca’ la encuesta de Morena que designó al presidente municipal de Texcoco, Higinio Martínez, como segundo “coordinador de organización” de la elección de senadores por el Estado de México.

En la encuesta también fueron incluidos Horacio Duarte, dirigente de Morena en el Estado de México; Daniel Serrano, representante electoral del partido; Emilio Ullosa, ex militante de MC, y González Yáñez, ex candidato del PT a la Gubernatura mexiquense, quien declinó a favor de Gómez.

El petista definió como opaca la encuesta de Morena y adelantó que contenderá por la senaduría como abanderado del PT.

Confirmó que, el pasado lunes, el Consejo Estatal del PT-Edomex avaló no respaldar a los candidatos morenistas en la entidad y postularlo a él a ese cargo.

González Yáñez advirtió que la decisión tomada hoy por Morena marca una ruptura entre ambos partidos a nivel estatal, aunque aclaró que la alianza se mantendrá en torno a la candidatura presidencial de Andrés Manuel López Obrador.

El ex candidato a la Gubernatura mexiquense fue notificado del resultado de la encuesta durante una conferencia de prensa en la que la dirigencia del PT se defendía nuevamente de la investigación de la PGR por presunto desvío de recursos de los Centros de Desarrollo Infantil (Cendis).

“Me acaban de avisar que no salí en la encuesta, que soy el menos conocido. Yo hice campaña a Gobernador, ¿cómo no me va a conocer la gente?”, cuestionó.

González Yáñez señaló que la “persecución” del Gobierno federal contra el PT obedece a su acuerdo de ir en alianza con Morena en 2018, por lo que consideró como un maltrato que su partido quedara excluido de las posiciones en el Senado.

“No es un halago tener que aguantar esto (la investigación de la PGR) y que luego te salgan con una encuesta chueca”, afirmó.

Señaló que es un “error estratégico” de Morena entregar el control de la representación del Estado de México en la Cámara alta a un mismo grupo de poder dentro del partido, conocido como “grupo Texcoco”.