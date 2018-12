‘Roma’ entre las finalistas para los Premios Oscar

Actitud Fem

La más reciente película de Alfonso Cuarón, Roma, se encuentra entre las nueve películas que podrían competir por el Oscar a Mejor Película en Lengua Extranjera. Algunas de las cintas preseleccionadas son también la película colombiana Pájaros de verano, de acuerdo con el anuncio oficial de la Academia de Hollywood.

Estos son los dos únicos largometrajes latinoamericanos de un listado que también incluye la danesa The Guilty, la alemana Never Look Way y la japonesa Shoplifters.

Completan la relación de semifinalistas a la estatuilla la película kazaja Ayka, la libanesa Capernaum, la polaca Cold War y la surcoreana Burning.

De las nueve semifinalistas desveladas hoy se escogerán las cinco que aspirarán al premio. Será el 22 de enero, cuando se den a conocer todas las nominaciones para los Oscar.

Este año se habían presentado 87 largometrajes en esta categoría, entre los que figuraban aspirantes en lengua española como Campeones (España) o El ángel (Argentina).

La preselección anunciada hoy supone un paso más de Roma, del realizador Alfonso Cuarón, hacia la carrera de los Oscar

Canto de amor al matriarcado en el que se crió el cineasta, Roma narra la vida de Cleo (Yalitza Aparicio), una mujer indígena que trabaja como empleada doméstica en una familia blanca y burguesa. El racismo y el clasismo se entrelazan bajo la narración íntima y delicada de una película que ha enamorado a los críticos, que ganó el León de Oro en el Festival de Venecia y que opta a tres Globos de Oro.

Pájaros de verano, dirigida por Cristina Gallego y Ciro Guerra y premiada recientemente en los Premios Fénix del cine iberoamericano, fue rodada en la Alta Guajira, norte de Colombia, y evoca la irrupción de la “Bonanza Marimbera” (marihuana) en la familia Pushaina, un clan tradicional wayúu, durante los años 60 y 80 del siglo XX.