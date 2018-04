Robos y asaltos aquejas a población de Jesús María

Daniela Lomelí

Jesús María, Ags.- Habitantes del fraccionamiento Chicahuales de esta municipalidad, denunciaron una serie de robos y asaltos que están sufriendo a todas horas del día.

Madres de familia señalaron que han sido víctimas de asaltos a pleno mediodía al acudir a dejar el lonche a sus hijos a las escuelas, donde les arrebatan lo poco que traen para comer al día.

“El otro día cuando iba a la secundaria 10 a dejarle el lonche a mi hijo al regresar a la casa me asaltaron, ese día hasta comimos menos, me quitaron 200 pesos que traía y el susto que me sacaron”, acusó.

Algunos más comentaron que hay personas que salen en la madrugada por alguna emergencia médica, asaltándolos y golpeándolos, llegando a los nosocomios ya no por la enfermedad por la que iban, sino por las golpizas que les propinan.

Los vecinos añadieron que nadie se salva de la delincuencia, donde lo mismo roban casas y planteles educativos, mismos que están todos grafiteados y además les han robado el equipo de cómputo.

Por último lamentaron como la autoridad no hace nada, donde cuando detienen a los ladrones a la vuelta de la esquina los sueltan y vuelven a delinquir a las próximas horas.