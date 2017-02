Robó e incendió el auto de su ex esposa en el Barrio de San Marcos

ABC Noticias

Aguascalientes.- Un pleito entre ex esposos derivó en el robo de un Chevrolet Chevy propiedad de la mujer y que la unidad terminara envuelta en llamas en una acción dolosa por parte del ex esposo.

La dueña del Chevrolet Chevy vecina de la Nazario Ortíz Garza ni enterada estaba de lo ocurrido, hasta que llegaron a su casa los policías municipales para informarle que su auto apareció abandonado y envuelto en llamas en calles del Barrio de San Marcos.

Sin dudarlo, la mujer indicó que el autor del robo y los daños había sido su ex esposo, quien ya la había amenazado con hacerle precisamente eso a su vehículo.

A las 05:30 de la madrugada de este jueves, un auto Chevrolet Chevy detuvo su marcha en la calle Guadalupe Pesada esquina con la calle Nieto en el Barrio de San Marcos y descendieron sujetos que tras apoderarse de objetos de valor, antes de escapar le prendieron fuego al auto.

Los vecinos de la zona reportaron a los servicios de emergencia ante el peligro de que las llamas pudieran invadir su casa.

Bomberos Municipales se encargaron de sofocar las llamas y en el caso de los policías confirmaron que la unidad con placas AFH 2304 no tenía reporte de robo, pero seguramente el propietario (por la hora) ni estaría enterado del delito que sufrió, por lo que ingresaron la matricula al sistema para ubicar el domicilio y fue así como notificaron a la dueña del delito sufrió y que ella le adjudica a su ex esposo.