Robo a ductos de gasolina no es problema en Ags: Morán

Redacción

Aguascalientes, Ags.-El estado no figura entre los que presenten una problemática sería o grave en materia de robo a ductos de Pemex, aseguró el Secretario General de Gobierno Enrique Morán Faz.

-¿Se hablaba secretario de que un par de ductos aquí en Aguascalientes habían sido pinchados, tiene usted conocimiento?

-En 2018 tuvimos 4 incidentes menores, sin que hubiera un proceso de que al momento de detectarse estaban siendo explotados.

En cuanto a pipas detectadas con combustible, el funcionario reconoció que se aseguraron de 6 a 8 el año anterior, donde se está observante de lo que pasa por las puertas de acceso sur y norte checandose a estas unidades de traslado de combustibles y en esos casos que no acreditaron la legítima propiedad fueron remitidos conductores y carga a la delegación de la PGR en la entidad.

Así mismo, sobre indagatorias del gobierno federal a estaciones de combustible que compraban huachicol, Morán Faz aseguró que no les han notificado que en Aguascalientes se esté dando alguna investigación, donde el estado no se distingue por ese tipo de problemática, esperando que así continúe.

Incluso, en el caso de las pipas que se aseguraron en su mayoría las mismas estaban de paso y en tránsito por el estado, sin que aquí fuera su destino final, sostuvo.