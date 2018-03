Roberto Sandoval, exgobernador de Nayarit, obtiene amparo contra orden de aprehensión

Radio Fórmula

El exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval obtuvo una suspensión definitiva en contra de una orden de aprehensión girada en su contra por el delito de peculado.

De acuerdo con información difundida en el noticiero de Ciro Gomez Leyva, el juez quinto de Distrito con sede en el estado de Jalisco, concedió la razón al exmandatario y le otorgó una suspensión provisional por lo que no podrá ser detenido.

El juzgador consideró que no hay elementos suficientes para emitir una orden de aprehensión por peculado y enriquecimiento ilícito.

El amparo no impide que la PGR ni la Fiscalía de Nayarit continúen investigando al exgobernador Sandoval.

Cabe recordar que la Fiscalía General de Nayarit puso en marcha el aseguramiento de presuntas propiedades del exgobernador priista, donde la primera acción se realizó en la Fundación Ríe, un inmueble de unas dos hectáreas localizado en la colonia El Pedregal de San Juan, en Tepic.

A tres días del pasado 5 de marzo, fecha en la que la Fiscalía de Estado dio a conocer el aseguramiento de al menos cinco inmuebles a nombre de Roberto Sandoval, el ex mandatario reapareció con una publicación que realizó en su cuenta oficial de Facebook en la que se muestra en la Ciudad de México.

Y el mensaje: “A TODOS LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, empiezo por agradecer a todos ustedes el interés en este asunto al cual me avocare atender jurídicamente de manera inmediata y con plena disposición para acreditar sin lugar a dudas el origen lícito de mi patrimonio. Sin embargo como no soy especialista en estos temas y para evitar cualquier desvío de información atentamente les pido que para obtener detalles de mi defensa se comuniquen con mi representante legal, el Licenciado José Luis Nassar, cuyos datos están al pie de esta página y a quien he instruido les informé y mantenga al tanto de este asunto. José Luis Nassar Daw. Oficina: 55 85966591/94… Con fe y paciencia el tiempo lo aclara todo ¡GRACIAS!”.