Roberto Muñoz tiene recursos lícitos para operar el palenque: Paquín 

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Asegura el Presidente del Patronato de la Feria Nacional de San Marcos, José Ángel González Serna que el concesionario Roberto Muñoz González cuenta con los recursos lícitos para operar el palenque.

Tras información de que “Chucho” Pérez señalado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por lavar dinero del cártel Jalisco Nueva Generación tendría vínculos con el palenque de la Feria de San Marcos, González Serna aseguró que la concesión está en orden y no tiene ningún problema.

“Nosotros tenemos los contratos perfectamente bien redactados, están firmados por el concesionario, insisto la única persona, la única, no hay nadie más que firme, no hay nadie más que haya estado en contacto con nosotros, no hay nadie más que sea el responsable que Roberto Muñoz”, comentó.

Además añadió que el contrato está bien especificado con protesta de decir verdad que Muñoz González tiene la capacidad de administrar y con lo recursos necesarios lícitos, legales, judiciales, laborales y fiscales, para la operación.

Por lo que en ese sentido la concesión se queda tal cual y se da todo el respaldo.