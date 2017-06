Roberto Borge es el nuevo lavabaños de cárcel en Panamá

El Financiero

Panamá.- El exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, debe lavar los baños de la cárcel ‘El Renacer’ donde permanece preso, de acuerdo con el periodista Pedro Canché.

“Como es nuevo, acaba de ingresar, ingresó apenas el sábado por la mañana que yo fui, él había ingresado por la madrugada, ya le habían leído la cartilla que él va a lavar los baños, se estrenó lavando los baños, lavando la parte de los pasillos y está muy tímido”, dijo Canché.

Según el periodista, Borge se encuentra en la parte más exclusiva de la prisión.

“Desde que llegó se encerró, hizo sus cosas y se sienta en una esquina en su celda, no ha salido a convivir con los demás presos. Donde está Borge es una colchoneta gruesa, es un colchón, tiene su pantalla de plasma, tiene su baño privado, agua caliente, es una cárcel de ‘lujo’ donde está. Es como un pequeño loft donde está Roberto Borge”, agregó.

El periodista contó que tuvo acceso a Borge gracias a un error de uno de sus abogados, que le dio la cita por teléfono equivocándose de destinatario.

Al llegar a la cárcel, el exgobernador se sorprendió demasiado al verlo, dijo Canché, quien fue encarcelado por el gobierno de Borge, acusado de sabotaje.

“Cuando baja Roberto Borge lo veo como un tipo como perdido, lo veo como un tipo deprimido, como un tipo que no se halla. Pero cuando reacciona conmigo, cuando llega y me ve le digo ‘lo estoy buscando, vengo a platicar contigo, vengo a entrevistarte, no es nada personal’. Entonces Roberto Borge se sorprende tanto, se sorprende mucho que por poco se cae con las piedritas que había en esa parte de la cárcel, tropieza y se pone colorado

“Pero le sale la parte de la soberbia, esa soberbia que lo engulló en el poder, esas soberbia que lo comió, Roberto Borge no ha cambiado, llega y dice, ‘guardias desalojen a esta persona, desalojen al periodista'”.

Borge fue detenido el pasado 4 de junio en Panamá, cuando buscaba viajar a París, Francia. Es acusado de operaciones con recursos de procedencia ilícita

La semana pasada, el exgobernador rechazó acogerse a la extradición, por lo que peleará para evitar ser enviado a México.