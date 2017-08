Robbie Williams padece de rara condición que lo hace comer ¡mientras duerme!

TV Notas

CDMX.- Robbie Williams promueve su nuevo disco con un desnudo total, pero es incuestionable que a sus 43 años está batallando con su peso, y ya confesó los motivos.

Aunque se había dicho que con tal de seguir su gira de conciertos por Europa, pese a sus severos problemas de espalda, estaba tan medicado que se había “hinchado”, en realidad todo se trata de una rara condición.

El intérprete de ‘Feel’ reveló que padece de un desorden alimenticio relacionado con el sueño (NS-RED por sus siglas en inglés), condición que lo hace comer a media noche, sin estar consciente de ello.

Ha sido un año en el que Robbie se levanta de la cama para comer azúcar sin darse cuenta, por lo que durante el día lleva una dieta baja en calorías para contrarrestar sus hábitos nocturnos.

Estoy completamente dormido y me levando, voy y como. No lo hago a propósito, no soy consciente de hacerlo, pero pasa. Es súper raro y como se podrán imaginar, no me deja con espacio para comer chatarra durante el día, porque eso pasa en la noche, dormido. Es extraño, pero eso me pasa”.

En su cuenta de YouTube, Robbie contó su situación y mostró los frascos de golosinas que amanecen vacíos debido a su rara condición.