Roban 100 mil pesos para fiesta de graduación de alumnos de la UAA

Metropolitano

Aguascalientes, Ags.- A la redacción de Metropolitano Aguascalientes, alumnos de la Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA) denunciaron que fueron víctimas de un extraño robo, 100 mil pesos recaudados durante la Semana Cultural de Estomatología cuyo destino era la graduación de los egresados de esta carrera.

Esta es la carta enviada a Metropolitano:

Por 36 años se ha llevado la Semana Cultural de Estomatología de la UAA, un evento organizado principalmente por los alumnos de estomatología, que tiene la finalidad de ser un evento de actualización académica. En esta ocasión se llevó a cabo el evento del 9 al 11 de marzo, y se cobraron 900 pesos de recuperación a los alumnos de la carrera de manera obligatoria, de los cuales el dinero remanente recaudado es entregado a los alumnos organizadores para su graduación.

En la madrugada del 27 de octubre del presente, se informó que un cubículo de la Unidad Médico Didáctica había sido robado, y entre las cosas extraídas se encontraba el dinero remanente recaudado de la Semana Cultural de Estomatología, el cual eran 100,000 pesos. El cubículo pertenece a la Dra. Lizbeth Díaz Alfaro, actual Jefa del Departamento de Estomatología, y es ocupado en la actualidad por el Dr. José de Jesús Luevano García, profesor de la UAA y director de Campus Centro de Universidad La Concordia.

Curiosamente al revisar las cámaras de seguridad y preguntar a la gente que resguarda la seguridad de la UAA, no se encontró nada raro, como el que forzaran la chapa, o que nadie entrara a dicho cubículo más que estas dos personas, por otro lado, creo que no es congruente tener dicha cantidad de dinero en el cajón de un escritorio de la universidad. Ahora con todo esto, pensamos que muchas cosas son poco congruentes, somos alrededor de 400 alumnos a los que se nos cobraron 900 pesos (360,000 pesos), alumnos externos 500, de los que tan solo dicen que de la Universidad La Concordia fueron 320 alumnos que trajo de manera obligatoria el Dr. José de Jesús Luevano (160,000 pesos), y a los alumnos egresados y externos se les cobraron 1000 pesos, tan solo son más de 2000 egresados de la carrera de estomatología de la UAA (2,000,000 pesos?), saquen sus propios números, es muy probable que no hayan sido solo 100,000 pesos del dinero remanente. Otra cosa impresionante es que la Jefa del Departamento al parecer tomo prestado 25,000 pesos de ese dinero, por lo que nos dicen que no son 100,000 pesos, que solo eran 75,000 pesos.

Ahora volvemos a la pregunta inicial, es congruente tener ese dinero en un escritorio de un cubículo de la UAA?

Los días han transcurrido, se nos hace raro que la universidad no haya tomado cartas en el asunto, por que no se ha denunciado el robo a la policia u otros medios, la única respuesta del Departamento de Estomatología que se ha dado es que “ya ni modo”. Algunos alumnos inconformes y viendo que no hay respuesta de nuestras autoridades entregamos una carta a la Defensoria de los Derechos Universitarios. Días posteriores, la Jefa del Departamento y el Doctor antes mencionado, nos reunió, y con lagrimas nos dijeron que por que habíamos ido a meter la queja. Vaya, estamos a más de un mes y la única respuesta y acción a sido el “ya ni modo”. Ahora lo más triste es que muchos nos sentimos amenazados por que las mismas dos personas antes mencionadas se han comunicado con diferentes jefes de grupo y alumnos, pidiendo que den los nombres de las personas que metimos la queja y que estamos inconformes con la situación. Tenemos miedo.

La pregunta es si el denunciar un acto criminal es el delito, si esta mal, si es mejor encubrir un robo dentro de la UAA para solapar a este tipo de personas o cuidar su integridad ante la sociedad? Sabrá esto el Rector? Qué pensará de todo esto?

No sabemos que hacer, con quien ir, nos sentimos con tristeza, desesperados, con miedo y muy vulnerables, por lo que quisiéramos hacer esto de conocimiento a los medios externos, ya que internamente vemos que no paso nada. Exponemos esto por que tenemos la necesidad de podernos sentirnos con un poco de seguridad por exponer la verdad y reclamar justicia. Somos unos simples alumnos de licenciatura y estas dos personas al parecer tienen mucho poder del malo. Solo esperamos que se haga justicia y que la verdad ante todo sea un buen ejemplo para nuestra sociedad.

Nota: Para que corroboren que decimos la verdad de este comunicado, pueden preguntar a través del personal de Seguridad de la UAA, del mismo personal del Centro de Ciencias de la Salud, del la Defensoria de los Derechos Universitarios UAA, de los alumnos y personal académico del Departamento de Estomatología.