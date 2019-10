Rinde protesta Antonio Arámbula como presidente municipal de Jesús María

Redacción

Jesús María, Ags.-José Antonio Arámbula López, rindió protesta como presidente municipal de Jesús María para el periodo 2019-2021. En presencia del Gobernador Martín Orozco Sandoval, del Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Alejandro Serrano Almanza, así como del Juez Mixto de Primera Instancia Luis Felipe de Jesús Arias Pacheco, como representante de la Presidenta del Supremo Tribunal de Justicia, Gabriela Espinoza Castorena; el alcalde tomó protesta a los integrantes del Cabildo de Jesús María para el mismo periodo.

Al ofrecer un mensaje a los presentes, el nuevo alcalde de Jesús María sostuvo que durante su gestión trabajará con base a cuatro ejes: Desarrollo humano y social; Gobernanza y Estado de Derecho; Medio ambiente y sustentabilidad, así como Gestión pública efectiva.

“Hoy me siento motivado y lleno de la fuerza que me da Dios, mi familia y la gente buena de esta tierra, para emprender este nuevo reto. Vengo con más experiencia, con más templanza y con más ganas de dar los resultados que prometí en campaña: resultados rápidos y concretos. No olvidemos que los pequeños detalles marcan la diferencia”.

Arámbula López, externó que cada acción emprendida, cada obra por realizar, cada programa en marcha desde su concepción, tendrá como centro a la persona y a la familia y, como razón de ser: “el brindar a Jesús María un gobierno cercano con alto sentido humano, apegado a la legalidad, con espacios de participación social para contribuir desde lo local, con respeto a su identidad y costumbres, a los Objetivos del Desarrollo Sostenible que generen calidad de vida y bien común palpables para nuestra comuna, donde nadie se quede atrás”.

Añadió que a pesar de los grandes retos como los recortes presupuestales drásticos y normas de austeridad, se trabajará con pericia y creatividad para dar resultados

ante fenómenos sociales como la violencia y la falta de respeto al prójimo, porque todo ello genera condiciones de inseguridad y desigualdad.

“Para lograrlo, debemos dejar ese Jesús María dividido entre los que quieren que al municipio le vaya bien y entre los que le apuestan a que todo salga mal sin medir consecuencias, sólo por deseos de venganza o revanchismo, con encono y anteponiendo intereses personales”.

Asimismo, el presidente municipal apeló a la calidad humana y sentido de responsabilidad social de parte del nuevo Cabildo, para que sea una verdadera representación ciudadana, a quienes por cierto, ofreció también su colaboración y apoyo para hacer un gran equipo de diálogo en aras de tomar las mejores decisiones.

“Tengo el firme propósito de seguir poniendo toda mi capacidad, toda mi experiencia, y todas mis cualidades al servicio de la gente de Jesús María, cuento con la clara visión de los problemas que enfrentamos, y también sé que trabajando y jalando juntos, haremos que nuestro municipio siga creciendo y su gente siga desarrollándose en todos los sentidos”.

El alcalde, se dijo seguro de que su gobierno encontrará el respaldo de las instituciones estatales encabezadas por un gobernador municipalista y consciente de que el estado se fortalece si hay esfuerzos compartidos. De la misma manera, dijo que el gobierno federal, habrá de reconocer en el municipio, la inalienable entidad autónoma de servicio, de responsabilidad y de capacidad para construir este México fortalecido que deseamos.

“Hoy todos los servidores públicos debemos juntos, con mucha entrega y dedicación, cumplir con las encomiendas constitucionales y responder a las necesidades apremiantes de la gente, esto sólo se logrará dejando la soberbia, la prepotencia y las críticas atrás”.

Finalmente, externó la disposición del nuevo gobierno municipal para ayudar a la gente a encontrar una esperanza, con métodos desinteresados y generosos, como la unión y la altura de miras así como la tenacidad y perseverancia a pesar de las difíciles condiciones como recortes presupuestales drásticos; normas de austeridad y otros fenómenos sociales que ponen a prueba, porque la sociedad es cada vez más demandante y requiere mejores servicios.

Los integrantes del H. Ayuntamiento son Ismael Alvarado de la Cruz; María Cristina Ávila Esquivel; María del Rosario de Luna Martínez; Gustavo Bernal Muñoz; Yamid Arfaxad Mares Chávez; María de los Ángeles de la Cruz Reyes; Karla Arely Espinoza Esparza; María Blanca Narro Rodríguez y la Sindica Lidia Suárez Ramírez.