Riesgoso para la salud compra de alimentos o bebidas por Internet: Aranda

Gilberto Valadez

No comprar alimentos o bebidas por medio de plataformas electrónicas, recomendó José de Jesús Aranda, director de Reglamentos del Ayuntamiento capital, argumentando que puede representar un riesgo a la salud.

“Hay que decirle a la ciudadanía que el comprar en lugares que no tienen una licencia autorizada corren el riesgo de tener un producto no legalizado, y puede ser hasta adulterado”, dijo.

– ¿Es legal este tipo de entregas?

– No está legalizado, no está regulado ya que la misma licencia o los mismos requisitos te requieren uso de suelo, arrendamiento y que tenga los requisitos que marca el sector salud, la Cofepris en materia hacendaria y si decirle a este tipo de lugares que si hacen este tipo de ventas, pueden ser sancionados.

De manera reciente, han empezado a proliferar negocios de venta de comida por medio de aplicaciones de Internet, así como venta de bebidas embriagantes por WhatsApp, las cuales se entregarían a domicilio.

Aranda Ramírez abundó que las sanciones pudieran llegar a los 40 mil pesos, pero que estas requieren de aplicarse en flagrancia, detectando a una persona que comercializa alimentos o bebidas sin permiso.

“Hacemos la invitación a la gente para que no haga este tipo de compras, pues son riesgosas para la misma salud”, insistió el director de Reglamentos que no obstante prometió que se hablará con representantes de las empresas que ya han comenzado a laborar.