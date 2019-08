Riesgo de mayor violencia de género por recortes presupuestarios: Mujer Contemporánea

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags. Los recortes presupuestarios ponen en riesgo la atención a personas víctimas de violencia, advirtió Laura Sofía Macías Esparza, directora del refugio Mujer Contemporánea.

“Con esta crisis de violencia hacia las mujeres en el país y con estos recortes a los programas, no se dónde va a parar. Las autoridades deben replantear sus estrategias, no sólo en base a los números que vean el problema sociocultural. Si no hacemos algo, esto va a avanzar más; van a haber más muertas todavía”, puntualizó.

Macías Esparza reveló que Mujer Contemporánea estaba trabajando con un presupuesto anual de 12.5 millones de pesos, pero que este año apenas se les destinaron 7.8 millones.

“Cómo vamos a salvar esas vidas, si quieren cerrar los refugios”, insistió.

La titular de Mujer Contemporánea dijo que por los recortes tuvieron que prescindir de dos abogadas de tres con que venían trabajando, además de recortar a la mitad su personal de psicología y trabajo social. Lo cual ocasionó que se dispare el trabajo y han tenido que limitarse en brindar asesorías, sin llevar casos o demandas.

La Fundación Mujer Contemporánea viene operando desde hace 24 años en esta ciudad.