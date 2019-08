Ricardo Montaner asegura que Belinda y Lupillo Rivera se casarán

Milenio

Belinda y Lupillo Rivera siguen dando de qué hablar, pues ahora su compañero del reality show La Voz, Ricardo Montaner, aseguró que la posible pareja, ya que aún ellos no lo hacen oficial, podrían unirse en matrimonio.

“Ahora, la boda va, es un hecho… Pero públicamente no han dicho nada por lo tanto todavía está la duda”, dijo seriamente Montaner.La declaración fue emitida a través del programa Suelta la Sopa, en donde también compartió que el tatuaje con el rostro de Belinda que se realizó el hermano de Jenni Rivera no le sorprendía, pues a pesar de que lo mantuvo con mucha discreción, en el programa todos hablaban de éste.

“Yo ya lo sabía. Yo me intuía que lo del tatuaje era cierto. Lo del tatuaje fue algo que Lupillo mantuvo con mucha discreción durante toda la temporada. Pero todos hablábamos del tatuaje. Cuando vi la foto, no me sorprendió “, aseguró.