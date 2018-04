Rezago en juicios atora vehículos en el corralón del MuniAgs

Redacción

Aguascalientes, Ags.- A causa de una resolución lenta en los procesos judiciales que involucran a vehículos automotores involucrados en accidentes, se mantiene saturada la Pensión Municipal, toda vez que el 70 por ciento de los 4 mil vehículos corresponden a esos casos, refirió el Secretario de Finanzas, Alfredo Cervantes García.

“Esta una parte dependiente de la Fiscalía, como les comentaba que nos terminen de dar la información del estatus, porque la mayoría esta por accidente. Cerca del 70 porciento de unidades esta por un accidente y no podemos hacer ningún procedimiento hasta que no sepamos que esta concluido el proceso por la Fiscalía, verdad, esa la parte que todavía no hemos tenido toda la respuesta”.

Agregó el funcionario que “De hecho desde el año pasado se enviaron lo oficios correspondientes y si va un poco lento el proceso, nos han dado algo de información pero va muy lento. Nos han pasado cuando mucho 100 casos”.