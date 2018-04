Reynoso Femat un largo historial de cambios de camiseta

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Desde apoyar al PRI a ser candidato del PAN, coquetear con el Partido Verde y con Nueva Alianza para luego promover el voto a favor de Movimiento Ciudadano, así ha transcurrido el historial político del ex gobernador Luis Armando Reynoso Femat en los últimos 12 años.

Aunque pasará a la historia como un mandatario que llegó al Poder Ejecutivo bajo las siglas del Partido Acción Nacional, lo cierto es que los cambios de camiseta política son una constante en su trayectoria pública.

Nacido en cuna priista, Reynoso Femat es hijo de un ex alcalde de Aguascalientes por el PRI siendo el caso de Felipe Reynoso, quien gobernó la capital del estado en la segunda mitad de la década de los setenta. Luis Armando también se puso la camiseta tricolor y aunque en su juventud no se dedicó a la política sino a la iniciativa privada, fue público su apoyo hacia Luis Donaldo Colosio, el malogrado candidato del PRI a la Presidencia, asesinado en marzo de 1994.

Dos años después de eso, Reynoso se afilió al PAN donde inició una carrera meteórica, pues para 1998 ya había ganado la alcaldía de Aguascalientes y en 2004 alcanzó la gubernatura del estado.

Pero las relaciones de Luis Armando con Acción Nacional nunca fueron las mejores e incluso la dirigencia estatal buscó expulsarle en más una ocasión.

Aunque en público se decía “orgullosamente” panista, en los hechos parecía coquetear con su pasado con el PRI. En agosto de 2007, el Revolucionario Institucional recuperó la alcaldía de Aguascalientes de la mano del empresario Gabriel Arellano. Cuando supo el resultado, Reynoso Femat ironizó: “Hay derrotas que saben a triunfo”.

El PAN nunca pudo expulsar al ex gobernador de sus filas, pero sí le fue reduciendo espacios a él y sus principales allegados. Aunque Luis Armando insistió en ocupar un puesto en el Senado, las puertas panistas le fueron cerradas.

Ante ello, el ex mandatario comenzó a coquetear con otros partidos políticos. De principio, se rumoró acercamientos con casi toda la oposición en el estado, pero en realidad estos fueron más notorios con el Partido Verde y con el Partido Nueva Alianza.

En el primer caso, las negociaciones se cayeron pronto. Incluso el diputado del PVEM, Sergio López Ramírez, declaró que Luis Armando “pedía las perlas de la virgen”. Mientras con el Panal, hubo entrevistas con la diputada local Estela Cortés y el acuerdo parecía avanzar. Pero inopinadamente, Reynoso quiso dar el madruguete en febrero último, ostentándose como candidato de Nueva Alianza al Senado; lo que le valió un rotundo deslinde de la dirigencia nacional turquesa.

Cuando parecía que el ex gobernador panista ya no sería tema en este proceso electoral, buscó de nuevo los reflectores a través de su red social en Facebook donde abiertamente pidió el voto por el partido Movimiento Ciudadano.

“…así como existe el compromiso moral con MC para que no pierda su registro local y por tanto se requiere 20,000 votos para nuestros amigos: Jaime Durán Padilla que va por una plurinominal y como suplente, nuestro compañero Juan Carlos Gutiérrez (La Chata), quienes se les abren los espacios por ahora y nos piden brindemos ese apoyo. Insisto votar por ellos, es votar por PAN y toda la alianza”, fue el mensaje en el perfil del ex gobernador.

El enésimo cambio de camiseta de Luis Armando parece que no va a fructificar, toda vez que dirigentes de Movimiento Ciudadano ya manifestaron que el ex gobernador no sería “bienvenido” en el partido naranja.

Sin embargo, parece que no será el último cambio de camiseta política de Luis Armando Reynoso Femat.