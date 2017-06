Reyli reaparece y da la cara tras su larga rehabilitación

TV Notas

CDMX.- Tras varios meses desaparecido debido a una fuerte rehabilitación para quedar libre de adicciones, Reyli Barba reapareció en un evento de compositores y, muy amable, dio la cara ante los medios.

El compositor compartió que vive su proceso de sanación “día a día, con una actitud de amor, de respeto a mí mismo, de disciplina, cosa que en la otra etapa de mi vida no había, ahora hay disciplina, eso me está fortaleciendo”.

El cantante no perdió el tiempo, pues también se refugió en la música:

Escribí mucho en esos procesos, eso fue muy positivo para mí. Me di cuenta que para la composición la inspiración no moría por el hecho de no beber y después entrar así al estudio de grabación y ponerse ‘creativo’”.

Además de su carrera, retoma su vida personal:

“Celebraré el día del padre al lado de mis hijos, mi mamá, mi hijo mayor vive conmigo ahora, eso ha sido crucial. Sobre la música no les puedo contar qué viene, qué canción, pero sí les puedo decir gracias, porque vienen en una actitud amorosa”.