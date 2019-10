Revocación del mandato es aprobado en lo general por el senado

Redacción

Ciudad de México.-Avanza en el senado de la república la iniciativa de revocación de mandato, misma que aplicaría para el presidente y gobernadores.

El Senado aprobó con 98 votos a favor, 22 en contra del PAN y una abstención, la Reforma Constitucional de Revocación de Mandato en lo general la cual establece normas para separar al presidente de la República o a los gobernadores de su cargo mediante la consulta popular, la cual no será concurrente a las elecciones federales de 2021.

El dictamen aprobado precisa que la Revocación de Mandato solo podrá solicitarse una vez durante los tres primeros meses del cuarto año del período constitucional de la Presidencia o de un gobernador.

Así, en las boletas electorales de las próximas elecciones federales de 2021 no aparecerá el nombre del presidente Andrés Manuel López Obrador para determinar si permanece o no en el cargo, sino que este tipo de consulta se podrá realizar a partir del año siguiente, en 2022.

“La Revocación de Mandato es para destituir a un presidente o a un gobernador por incapacidad, por incumplir su plataforma y sus compromisos de campaña, por fallarle a la gente y perder su confianza. En efecto, el pueblo pone y el pueblo quita”, apuntó Dante Delgado Rannauro, coordinador de los senadores de Movimiento Ciudadano.

La Consulta Ciudadana de Revocación de Mandato podrá ser solicitada por los ciudadanos con el 3% de los inscritos en la lista nominal. El INE será el encargado de la organización, descartando un esquema de reelección.

“No comparto la idea de que tenga que ver con una reelección, respeto las opiniones, pero no comparto esa idea porque la Constitución es clara y tajante en prohibir la reelección de presidente de la República”, dijo Miguel Ángel Mancera, coordinador de los senadores del PRD.

La mayoría de los senadores del PAN, a excepción de legisladores como Damián Zepeda, votaron en contra de la Revocación de Mandato al considerar que es una trampa para usarse para la promoción política del gobernante.

“Porque no creemos en este gobierno, porque no creemos que este gobierno lo que quiera, es el bienestar y la salud de los miles y millones de mexicanos, por eso vamos a votar en contra, porque no confiamos en este gobierno”, comentó el coordinador de los senadores del PAN; Mauricio Kuri.

Para que sea válida la Revocación de Mandato, el porcentaje de participación debe ser de, por lo menos, el 40 por ciento de las personas inscritas en la lista nominal de electores, peso a ello, hubo grupos sociales que se manifestaron en contra de este tipo de consulta, porque dijeron busca que un personaje o un partido se perpetúen en el poder.

“Nos oponemos definitivamente para finalizar, a esta iniciativa de Revocación de Mandato, exigimos a la oposición que nos escuche, y represente de forma real, dejando constancia de todo lo anterior, por escrito ante el Senado de la República”, señaló Alejandra Morán, vocera de Chalecos México.

Con información de Excélsior