Revista Time revela cuáles son los mejores inventos de 2017  

ESTADOS UNIDOS.- De cientos de nuevos gadgets, muchos de ellos inútiles, la Revista Time se le adelantó a los listados de fin de año y seleccionó los mejores inventos de 2017.

Jibo: un amigo robot (USD 899)

Esta máquina en serio tiene características humanoides, por lo menos gracias a que parece la lámpara del inicio de las películas de Pixar. Tiene una cabeza grande y redonda y una cara que usa iconos animados para transmitir emociones. Y su cuerpo gira mientras habla. No es solo que él pueda reírse y voltearse hacia ti, donde sea que estés, cuando le hablas.

eSight 3: gafas para que los ciegos vean (USD 9.995)

El eSight 3 imita la visión real. Las gafas graban video de alta definición y utilizan algoritmos de magnificación, contraste y propiedad para mejorar esas imágenes en algo que los ciegos pueden ver, lo que les permite participar en una gran variedad de actividades, incluidos los deportes. Hasta la fecha, la compañía estima que ha sido utilizado por más de 1.000 pacientes.

Halo Top: helado sin helado (USD 5.99)

El Halo Top sabe a helado pero tiene bajo contenido de azúcar y no más de 360 calorías por kilo. El producto, según el CEO de la compañía, es “saludable”. Sin embargo, no la ha logrado del todo porque mantiene su bajo contenido calórico usando Stevia, un endulzante sin calorías, junto con azúcar de caña y alcohol. Si bien esos ingredientes están bien para consumir, no son exactamente modelos de nutrición. Sus ventas anuales se dispararon aproximadamente un 2,500% el año pasado.

Apple iPhone X: un smartphone más inteligente (USD 999)

Según Time, posiblemente es el smartphone más sofisticado del mundo, con una pantalla que se extiende desde un borde hasta el otro, un procesador optimizado para realidad aumentada y una cámara lo suficientemente inteligente como para permitir a los usuarios desbloquear el teléfono con su cara.

Tesla Model 3: ¿por fin autos eléctricos? (USD 35.000)

El Modelo 3 de Tesla promete superar los problemas de los autos eléctricos: es el más desarrollado de una serie de autos eléctricos de USD 35.000 que ofrece más de 200 millas de distancia de conducción con una sola carga. Su demanda es tan alta (hasta 1.800 pedidos por día, según estimaciones de la compañía) que Tesla está luchando por mantenerse al día. “Estamos inmersos en el infierno de la producción”, tuiteó en octubre el cofundador y consejero delegado de la compañía, Elon Musk.

Nintendo Switch: una consola de juegos para jugar en cualquier lugar (USD 299.99)

En un modo es una tableta portátil que permite que un solo usuario juegue mientras viaja. En otra forma, dos controladores se deslizan desde los lados, permitiendo que múltiples usuarios entren en la acción. Una vez que llegan a casa, pueden deslizar esa tableta en una estación de acoplamiento y continuar jugando en una consola doméstica. Nintendo ha vendido 7.63 millones de esta consola desde su debut en marzo.

Fidget Spinners (USD 5,87)

Aunque los creadores de los spinner mintieron sobre su uso para niños con problemas de ansiedad y autismo, estos aparatos que giran tienen una utilidad básica: entretenerse.