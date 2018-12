Revira TLE a Sergio Augusto “hay que respetar instituciones”

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- No hay conocimiento en el Tribunal Local Electoral sobre recortes presupuestales para el siguiente año, afirmó su presidente Salvador Hernández Gallegos, quien no descartó la posibilidad en torno a solicitar recursos extras.

Lo que sí pidió el magistrado fue respeto de parte del diputado del Partido Verde, Sergio Augusto López Ramírez, quien había exigido reducciones salariales para los tres integrantes del TLE.

“No tenemos conocimiento de nada. No nos han notificado y lo único que sabemos es lo que se ha manejado en los medios de comunicación”, declaró Hernández Gallegos, en entrevista.

– ¿Para cuándo serían notificados?

– Se supone que nos deben estar notificando para estas fechas o una vez que salga publicado en el Periódico Oficial, ya que nos mande decir el Secretario de Finanzas (Jaime González) la cantidad que nos corresponde y la planeación que nos tocaría, pero hasta el momento nada.

El TLE fue establecido en abril de 2017 con tres integrantes, pero entró en polémica este año cuando los magistrados modificaron la lista de diputados plurinominales para el nuevo Congreso del Estado, misma que fue rechazada por la Sala Superior que volvió al registro inicial.

Para el 2019, le tocaría validar las elecciones de las once alcaldías locales que se renovarán en Aguascalientes.

“Yo creo que todos tenemos la obligación como ciudadanos y la responsabilidad sobre cualquier color de respetar las instituciones y darles certeza. Ya lo vivimos este año que las instituciones le dieron credibilidad y fortaleza al resultado de la votación presidencial”, reiteró.

En torno a las críticas del diputado López Ramírez que pidió acotar los salarios de los magistrados, Salvador Hernández le reviró: “jamás había escuchado situación de esa naturaleza. Yo no le diría nada, sólo pediría que en la medida del respeto se garantizará la paz y la tranquilidad en cualquier estado de derecho”.

– ¿Se ajustará el Tribunal Electoral en los recursos?

– Estaremos viendo, lo que se pueda ajustar y lo que no se tendrá que solicitar ampliación o lo que sea necesario.