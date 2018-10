Revira Landín a Morán: “Hay un enorme enojo de la población contra obras del GobAgs”

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Ojalá que el PRI sea quien encabece manifestaciones contra proyectos que no benefician a la población, fue la respuesta de la diputada tricolor, Elsa Amabel Landín Olivares, hacia el secretario de Gobierno Enrique Morán Faz, luego que este último acusó al tricolor por encontrarse detrás de las manifestaciones contra el proyecto de movilidad que se plantea para la avenida Adolfo López Mateos.

“Hay un enorme enojo de la población en contra de obras que desde la percepción de la ciudadanía están afectando sus ingresos, su modo de vida, el estilo de vida”, enfatizó la también coordinadora de la fracción del PRI en el Congreso.

Apenas el martes último, Enrique Morán señaló al Partido Revolucionario Institucional por supuestamente encabezar las críticas que vecinos y comerciantes han hecho al proyecto de movilidad que plantearía el derribo de más de mil árboles en esa arteria de amplia circulación en la ciudad.

– ¿Se están radicalizando las posturas de vecinos y del mismo gobierno?

– Esa parte es preocupante. Quiere decir que no han explicado cuáles serían las ventajas o si ya se hizo no se perciben como tales.

Landín Olivares criticó a los gobiernos panistas locales, explicando que mientras el estatal realiza obras públicas sin consenso, el municipal fomenta conciertos musicales en zonas donde faltan servicios públicos como el fraccionamiento Villas de Nuestra Señora.