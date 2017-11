Revira Israel Díaz: “líder de gremio de comerciantes ha llegado al chantaje“

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Después que el líder del Frente Nacional Lázaro Cárdenas, Marco Antonio Gutiérrez Campos, pidió la destitución de Israel Díaz García como director de Mercados en el ayuntamiento de Aguascalientes, el funcionario en cuestión reviró acusando al dirigente de haberlo intentado extorsionar.

“Desde la administración pasada hizo varias manifestaciones y así conseguir presionar. Yo no he cedido a sus peticiones, me llega y quiere chantajear que si no le cumplo su pliego petitorio, pues que va hacer lo propio”, indicó Díaz García.

Entrevistado durante el Miércoles Ciudadano, el titular de Mercados y Áreas Comerciales subrayó que los comerciantes tanto fijos como eventuales tienen que ajustarse a lo que establece el Código Municipal.

“Él tiene derecho de manifestarse, pero yo tengo una herramienta de trabajo que es el Código Municipal donde me limita a dar permisos nuevos en varios lugares y esta persona quiere hacer presión para que se les otorguen esos permisos. Sin embargo, no voy a caer en chantajes, ni presiones de nadie; mucho menos de él”, recalcó.

Israel Díaz incluso aseveró que no cuenta con un acta correspondiente presentada por Marco Gutiérrez que se asume como líder de un gremio de comerciantes: “nunca me entregó un acta constitutiva, dice que es dirigente de Lázaro Cárdenas, pero a mí en lo personal nunca me dio un acta. En el área de Mercados tengo varias actas donde les habilita como presidentes o como líderes; pero de él no tengo nada. Nunca me ha presentado”.

La víspera, Marco Gutiérrez había pedido abiertamente la destitución de Israel Díaz como titular de Mercados, argumentando que éste último carecía de “tacto para tratar con los comerciantes sin llegar a los abusos”.