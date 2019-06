Revira Heder a López: “está desesperado por publicidad gratis”

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- El diputado por Morena, Heder Guzmán Espejel, reviró al Secretario de Turismo, Jorge López Martín, señalando que está en busca de reflectores, ante su intención de contender por la alcaldía de Aguascalientes.

“Él quiere publicidad gratis, pues ya ven que dicen que no se le da lo de pagar a los medios y primero debería arreglar las broncas con su partido, el PAN. Yo no voy a engancharme”, apuntó.

Más aún, el también presidente de la comisión de Turismo del Congreso indicó que López Martín no ha aportado la documentación requerida de la pasada Feria Nacional de San Marcos, de la cual también es responsable.

“Siempre hemos actuado con legalidad, y él es quien no me ha hecho llegar la documentación que le he solicitado más de veinte veces. Sean usted el conducto para que se ponga las pilas”, subrayó.

Guzmán Espejel ha denunciado ante los medios de comunicación una presunta corrupción al interior del Patronato de la Feria y el funcionario estatal acusó a Guzmán de ser un títere de la alcaldía, además que le dio un plazo de 24 horas para que presentase pruebas de sus dichos.

El morenista ironizó: “¿Y cuánto tiempo llevo ya? No, eso ya es un acto de desesperación, sino tiene nada que temer que entregue la información que le solicitamos”.

– ¿Tú también lo emplazas de regreso?

– No, yo no soy nadie para emplazar.

Heder Guzmán adelantó que viajará la semana siguiente a la Ciudad de México para darle seguimiento a estas denuncias, ante instancias federales.