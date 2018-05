Revientan en redes al nuevo técnico del Necaxa

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Luego de que la directiva necaxista oficializó la llegada de Marcelo Michel Leaño como nuevo timonel de los Rayos, en redes sociales fue reventado.

Por cada 5 comentarios negativos hay solo uno a favor del nuevo timonel, en el sentido de darle voto de confianza.

En lo general no cayó nada bien a la afición necaxista la llegada del novel estratega, existiendo comentarios desde aquellos que advierten de una caída grave en taquillas, hasta los que amenazan con no volver al estadio, o los que insultan a la directiva.

Algunos otros lamentan todavía la salida de Ignacio Ambriz, quien consideran hizo un buen trabajo y se le debió haber dado continuidad.

“Esa directiva son unos mercaderes, la afición les vale madre”.

“Dios nos agarre confesados”.

“Quien es ese wey?”.

“Pinche petardo”.

“Chingue su madre”.

Estos son algunos de los insulsos que la afición ha expresado para hacer ver su molestia con la decisión de la directiva.

Aquí las muestras del rechazo hacia Leaño que tendrá que revertir esta situación con resultados positivos.