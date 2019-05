Revelan ‘negocio redondo’ de director de Cruz Roja con ambulancias y gasolina

Forbes

Ciudad de México.-Todos los días, vehículos y ambulancias de la Cruz Roja Mexicana acuden a cargar combustible en la estación ubicada en la calle Río de la Plata esquina con Circuito Interior, propiedad de Fernando Suinaga Cárdenas presidente del Consejo Nacional de esa organización.

De acuerdo con Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) la gasolinería es el punto donde el parque vehicular de la Cruz Roja se abastece luego de terminar cada turno.

“Desde el pasado 25 de febrero se registró que entre las 12:00 y 15:00, y las 20:30 horas, ambulancias, camionetas y automóviles de la institución llegan a este sitio, en donde tienen asignadas las bombas cinco y seis, dice la investigación.

La estación es operada a través de la razón social Servicio Río de la Plata S.A. de C.V., misma que fue constituida en julio de 1998 por Pablo José Miguel Suinaga Cárdenas y Fernando Suinaga Cárdenas, presidente de la Cruz Roja Mexicana desde junio de 2012.

MCCI solicitó entrevista con el presidente de la institución, Fernando Suinaga, la cual desde abril se pactó para el lunes 13 de mayo. Sin embargo, a último momento y alegando motivos laborales, Suinaga no se presentó, y en su lugar asistió el director general de la Cruz Roja Mexicana, José Antonio Monroy Zermeño.

A la pregunta expresa de por qué se compra combustible para vehículos institucionales en la gasolinera del presidente de la Cruz Roja, Monroy explicó que las unidades comenzaron a cargar en esta estación luego de que se terminaron las donaciones de Pemex en 2016, motivo por el cual el presidente de la institución ofreció su propia gasolinera.

De acuerdo con MCCI, para contratar un proveedor las autoridades de la Cruz Roja Mexicana realizan una cotización. No obstante, reconoció Monroy, eso no sucedió con la gasolinera de Suinaga.

“Teníamos donativos hasta que lo agotamos. Cuando nos detuvimos por falta de pago, una de las ofertas de nuestro presidente fue ofrecer el crédito”, argumentó.

Al ser cuestionado sobre si no advirtieron la posibilidad de un conflicto de interés, Monroy dijo: “obviamente como dices, se presenta esa figura del conflicto (de interés), pero si no hay opción, hay que apoyarnos de nuestra propia gente”, justificó Monroy Zermeño.

Dado que en ocasiones la Cruz Roja no tiene la solvencia para pagar el combustible, el director general señaló que incluso “le causamos problemas a veces, porque retrasamos el pago”.

El director general dijo que no todos los vehículos cargan combustible en ese sitio, sin embargo, consideró que el presunto beneficio para la Cruz Roja es el financiamiento.