Revela autor Joe Hill que su padre es Stephen King

La Jornada

Berlín.- El escritor Joe Hill ocultó durante años su verdadera identidad sin decir que su padre era el escritor de novelas de terror Stephen King, según declaró a un diario alemán. Hill, de 45 años, consideraba que la fama de su padre, uno de los escritores contemporáneos más vendidos, no le iba a dar ventajas, sino al contrario: lo iba a perjudicar, dijo al dominical Welt am Sonntag.

Sentía que ser hijo de un escritor de renombre mundial era una carga y no una ventaja, señaló el también escritor que cambió su verdadero nombre de Joseph Hillstrom King por el seudónimo Joe Hill. Por eso intentó que se le reconociera por su propio talento literario y no por ser hijo del autor de novelas de terror. Ni siquiera mi agente literario sabía quiénes eran mis padres. Guardé el secreto toda una década, explicó.

Hill se mostró autocrítico en la comparación con su padre: No soy como él. No tengo su talento, no soy tan productivo. Pero me siento orgulloso de lo que he logrado.

El estadunidense Stephen King es autor de novelas de terror y ciencia ficción, muchas de las cuales se han llevado al cine. Entre sus obras figuran El misterio de Salem’s Lot, El resplandor, La zona muerta, Cujo, Misery, La cúpula y Revival. Su esposa es la también escritora y activista Tabitha King, autora de novelas, cuentos y poesía, con quien tuvo a Naomi Rachel King en 1970, a Joe Hill en 1972 y a Owen King en 1977.