Revancha Canelo vs. GGG, sin posibilidad; Álvarez regresa el día del grito

Ciudad de México.- Eric Gómez, presidente de la promotora Golden Boy Promotions, señaló que no hay posibilidad de la revancha entre Saúl Álvarez y Gennady Golovkin, ya que el equipo del kazajo terminó la negociación, sin embargo, aseguró que Canelo volverá al cuadrilátero el próximo 15 de septiembre.

“Ahorita no hay pelea, si me hubieras preguntado el lunes, hubiera dicho estamos cerca, nada más unos detalles, pero ellos nos respondieron ayer, no hay pelea, por lo pronto no hay pelea y ya vimos otros peleadores”, dijo Gómez en entrevista a A Los Golpes de ESPN.

“Para promover un gran evento se necesita tiempo y ellos perdieron seis semanas ya. En este momento no hay ninguna posibilidad de Canelo-GGG 2, vamos a empezar a negociar con otros peleadores, pero si regresan (Golovkin y Loeffler) hoy, o mañana, a lo que habíamos acordado, se puede salvar la pelea”, explicó.

La riña entre Canelos y GGG, pactada para el pasado 5 de mayo, fue suspendida luego de que el tapatío dio positivo en clembuterol, como consecuencia la Asociación Atlética de Nevada lo suspendió seis meses, por lo que la sanción culmina en agosto y Álvarez podrá regresar al ring.

“Las opciones de Saúl son muchas está Daniel Jacobs, Billy Joe Saunders, que defenderá en junio pero están dispuestos, ya hablamos con Frank Warren, el hermano (Jermall) Charlo, obviamente (David) Lemieux, está (Gary) O’Sullivan, los rivales sobran, pero GGG tiene una opción, hacer la mandatoria con el ruso (Sergiy Derevyanchenko) que tiene 12 peleas, si es lo que quiere hacer, pelear con el rival de la FIB que nadie conoce está bien, nosotros no lo vamos a esperar”, detalló.

Además, el dirigente aseguró que para el 15 de junio Canelo ya deberá tener contrincante.

“Vamos a ir a Las Vegas y será de pago por evento; es un evento grande. Saúl es el número uno en el boxeo ahorita, es el único que puede llenar arenas en Las Vegas, tenemos la confianza en Saúl y en sus fans, ya va a ser un año que no ha peleado, hay mucha gente que espera su regreso”.