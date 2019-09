Retroceso en primer año de AMLO: PRI de Aguascalientes

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- El primer informe presidencial de Andrés Manuel López Obrador careció de cifras concretas y prevaleció la demagogia, lamentó Lucía Armendáriz Silva, diputada local por el PRI.

“Los datos están ahí, muestran que vamos en retroceso en muchos aspectos: en lo laboral, en la seguridad, en desarrollo económico, el presidente continua en esa cerrazón y ahora dice que la oposición está debilitada, cuando en realidad no la quiere escuchar”, apuntó.

Armendáriz Silva coincidió que temas de economía y seguridad son los principales pendientes de la actual administración, aunado a la falta de claridad en programas sociales. “Carece de un rigor metodológico que realmente esté sustentado en un proyecto que vaya a concretarse en beneficio de la sociedad”.

– En el caso de Aguascalientes, ¿cuáles serían los pendientes?

– Principalmente lo que impactó en todo el país, lo de las estancias infantiles, el recorte para los presupuestos de albergues para mujeres, el tema del Seguro Popular que es delicadísimo y es lo más grave que se está sintiendo, pues la gente están acudiendo a los centros de salud y no reciben la suficiente atención por falta de personal.

La legisladora del PRI hizo hincapié en que el primer mandatario busque retomar la apertura en cuanto a la crítica hacia las decisiones que ha asumido, a fin de que no se pierda la estabilidad que se tenía en diversos temas.

“El presidente ha hecho mención en cuanto al combate a la corrupción, pues sí pero la gente que se queda sin esos programas seguramente no tienen la culpa de esa corrupción y hoy son víctimas del propio paladín anticorrupción”, finalizó.