Retiran vehículos de locatarios y clientes del CC. Agropecuario sin previo aviso

Clara Ramírez

Aguascalientes, Ags.- Denuncia la Asociación de Condóminos del Centro Comercial Agropecuario que desde hace varias semanas se han retirado vehículos de las principales calles, tanto de locatarios como de clientes, sin avisarles previamente para que puedan quitarlos de los lugares.

El presidente de la asociación Benjamín Martínez Velasco mencionó que esta acción se ha emprendido a fin de controlar de una mejor manera el tráfico en la zona comercial, pero por el contrario lo que se está causando es la molestia de los consumidores que prefieren acudir a otras áreas comerciales en lugar del Agropecuario.

El levantamiento de los vehículos está corriendo a cargo de la administración del Centro Comercial y de ahí los llevan a un corralón que se ubica a un costado del Agropecuario.

En este lugar los mantienen bajo la condición de que los dueños de los vehículos paguen entre 500 y 1,000 pesos para poder liberarlos.

Esta situación no se puede presentar ya que no está señalado en ninguna normatividad y por tanto no dispone de peso jurídico.

“Ni las cuotas ni el remolcamiento de los vehículos con una grúa son permitidos, eso más bien es como medida recaudatoria”.

Por ello pidieron el apoyo de las autoridades, pues la administración no está facultada para aplicar estas medidas, aunque tampoco puede ingresar la Dirección de Tránsito Municipal al tratarse de un condominio privado, aunque piden una postura más ecuánime de las autoridades del Centro Comercial.