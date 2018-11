Retiran una decena de comerciantes sin permiso en tianguis de Día de Muertos: Mercados

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Al menos una decena de apercibimientos cada 24 horas se han aplicado en el tianguis local con motivo del Día de Muertos, informó el director de Mercados y Áreas Comerciales del Ayuntamiento, Israel Díaz García, explicando que se trata de comerciantes ambulantes que no cuentan con aval para esa zona.

“Estamos retirando alrededor de diez personas diarias, entre la mañana y la noche, que sí les pedimos que se retiren del área para no sancionarlas, se les invita primero a que se retiren y que pidan sus permisos donde la ley sí lo permite”, estableció.

– ¿Qué productos ofrecen?

– De todo. Entre alimentos, hay un poco de variedad en todos los giros. No tanto como semifijos, sino ambulantes que pasa con algún producto ofreciéndolo.

Díaz García negó que se hubieran aplicado aseguramientos de mercancía, externando que han sido sólo apercibimientos verbales o escritos. Además de rechazar que se haya dado algún tipo de agresiones hacia su personal.

“Esperamos tener el buen orden hasta el día 4 como lo hemos tenido hasta hoy”, reiteró el funcionario quien abundó que también se han aplicado sanciones a comerciantes que ya cuentan con su permiso para estas fechas en torno a quienes han caído en mala ubicación.

El director de Mercados especificó que se entregaron 1,200 permisos para comerciantes en el tianguis del Día de Muertos.