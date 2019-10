Retiran tumor cerebral a Inés Gómez Mont

Redacción

Ciudad de México.- La conductora Inés Gómez Mont informó que hace unas semanas sufrió la extirpación de un tumor cerebral benigno, del que padecía desde hace cuatro años, cuando le fueron diagnosticados dos protuberancias de esta índole.

A través de su cuenta de Instagram, la ojiazul informó que en 2017 le extirparon el primer tumor y el segundo apenas el 19 de septiembre de este año.

Aclaró que aunque los tumores fueron considerados como benignos, fue necesario dejar a un lado de forma temporal su carrera laboral, por lo que pidió la comprensión de sus fans.

“Dado el diagnóstico, no se trataba de una cirugía urgente, pues sabía que podía continuar con mi rutina sin que esta condición me afectara. No obstante, el segundo tumor fue incrementado su tamaño por lo cual, el doctor decidió que era hora de someterme a la operación”, mencionó.

Por lo anterior, “mi vida laboral está en pausa, pues ahora estoy enfocada 100% en mi recuperación. Tiempo que me ha servido para percatarme, una vez más, de que no hay en esta vida nada más preciado que la salud”, agregó.

