Reta Paulo Martínez a El Nini a que presente pruebas de presuntos apoyos condicionados

Claudio Bañuelos

Aguascalientes, Ags.- Paulo Martínez López, dirigente estatal del PAN retó a su homólogo de Morena, Aldo Ruiz conocido como “El Nini“ a que presente prueba ante la autoridad electoral de que los gobiernos de Acción Nacional tanto municipal como Estatal están condicionando la entrega de apoyos autorizados en los programas a cambio del voto a favor del blanquiazul.

En rueda de prensa celebrada en la sede de Movimiento Ciudadano y acompañado del sus homólogos de este instituto político así como del PRD, el presidente estatal blanquiazul señaló que “están las instancias correspondientes no con discursos mediáticos, lo reto a que nos veamos ante las instancias competentes, la ley le permite trabajar a los gobiernos seguir trabajando en temas de salud, de Protección Civil y no se puede parar la operación de un gobierno, aquí muchos partidos gobiernan, los gobiernos no pueden parar por el tema electoral“, dijo.

Posteriormente Martínez López comentó que “hay reglas de operación que están sustentadas, como los padrones de beneficiarios y tienen derecho a un apoyo social y en ese sentido todos los gobiernos están trabajando y nos sometemos a las pruebas que puedan presentar ante la autoridad competente“, concluuyó